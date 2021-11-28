بعد هبوطها.. هل تأثر البورصة المصرية بمتحور أوميكرون مؤقت أم سيستمر؟

كتب- مصطفى عيد:

قلصت البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد الخسائر التي منيت بها في بداية جلسة تداول اليوم وذلك تأثرا بإعلان اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا مثير للقلق يوم الجمعة، والذي تمت تسميته "أوميكرون".

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، إلى 1.35%، مقارنة بـ 1.81% في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، ليصل حاليا إلى مستوى 11277 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.18%، كما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.33%.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية حتى الثانية إلا عشرة دقائق ظهرا من جلسة اليوم نحو 7.8 مليار جنيه ليصل إلى 713.9 مليار جنيه.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن جلسة اليوم في البورصة المصرية استوعبت بالكامل تداعيات خبر إعلان اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وأضافت أن أي تراجعات جديدة في البورصة المصرية تتعلق بالمتحور الجديد ستكون مرتبطة بالتطورات العالمية الخاصة به مثل اتخاذ إجراءات جديدة بسببه أو إعلان أي مواصفات سلبية جديدة بخصوصه تثير المخاوف من جديد سواء عالميا أو محليا.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال تعاملات اليوم في الأسهم بالبورصة المصرية صافي بيع بقيمة 26.4 مليون جنيه بسبب المؤسسات، بينما سجل المستثمرين المصريين صافي شراء بنحو 21.7 مليون جنيه بفضل المؤسسات، والعرب صافي شراء بقيمة 4.7 مليون جنيه.

وكان الإعلان عن اكتشاف متحور جديد "مثير للقلق" بحسب توصيف منظمة الصحة العالمية عصف بالأسواق العالمية ومؤشرات العديد من البورصات وعلى رأسها البورصة الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة، إلى جانب انخفاض حاد بأكثر من 10% في أسعار البترول التي اقتربت من مستوى 70 دولارا، بينما ارتفع سعر الذهب عالميا بنحو 1.5% قبل أن يفقد بعض المكاسب.

وشهدت بدايات تعاملات جلسة تداول اليوم في عدد من البورصات الخليجية هبوطا حادا في أول جلسة بعد إعلان اكتشاف المتحور الجديد.