"ريد هات" لحلول البرمجيات تخطط لإنشاء مكتب لها في مصر



علاء حجاج

قال علي نور الدين، مدير قنوات البيع في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في شركة ريد هات لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر، إن الشركة تخطط لإنشاء مكتب لها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك علي هامش القمة التي عقدتها الشركة اليوم الخميس.

وأوضح نور الدين أن ريدهات لديها تواجد في السعودية وقامت مؤخرا بافتتاح مكتب لها في قطر، موضحًا أن ممثلي الشركة اجتمعوا أمس الأربعاء مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ونائبه للتحول الرقمي الدكتور خالد العطار للتأكيد علي امتلاك الشركة خطة طموح في تدريب الكوادر .

ولفت إلي أن الشركة لديها مشروعات استراتيجية طموحة في قطاعات الحكومة والبنوك ، مشيرا إلى أن عائدات الشركة العالمية تضاعفت خلال آخر 3 سنوات بشكل متسارع مدعومة بزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في ظل جائحة كورونا.

وشركة ريد هات Red Hat هي شركة عالمية متخصصة في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر، وقد استحوذت عليها شركة IBM في عام ٢٠١٨ في صفقة تُقدر قيمتها بحوالي 34 مليار دولار، والتي تُعتبر واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في مجال البرمجيات حيث تفوقت على صفقة استحواذ مايكروسوفت على منصة لينكدإن التي بلغت قيمتها 26 مليار دولار.