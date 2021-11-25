ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و60 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيها، كما استقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.