زيادة جديدة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء يرتفع في منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بقيمة طفيفة بلغت جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، ليكون مجموع الزيادة حتى الآن جنيهين.

وكان سعر جرام الذهب تراجع بقيمة كبيرة أمس وهبط 19 جنيهًا أمس، نتيجة تراجع المعدن بالبورصات العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب ارتفع جنيهًا واحدًا.

أسعار الذهب اليوم

زاد سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 525 جنيهًا.

وصعد عيار 18 إلى نحو 674.5 جنيه.

وارتفع سعر عيار 21 إلى نحو 787 جنيهًا.

وصعد عيار 24 إلى نحو 899 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6269 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.03% إلى 1789.6 دولار للأوقية، مقارنة بختام

جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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