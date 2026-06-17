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ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي(

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

10:37 ص 17/06/2026

أسعار الحديد والأسمنت

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ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-6-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الأسمنت، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38356.98 جنيه، بارتفاع 69.16 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39736.52 جنيه، بتراجع 41.75 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4055.77 جنيهًا، بتراجع 33.59 جنيه.

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أسعار الأسمنت حديد عز اسعار الحديد

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