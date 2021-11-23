قناة السويس توقع عقدا مع مجموعة "IACC" لإنشاء منطقة لوجستية

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كتب- علاء حجاج:

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمس الاثنين، مراسم توقيع عقد ترخيص لقطعتي أرض فضاء ملك الهيئة بنطاق منطقة محاجر عتاقة أمام ميناء الأدبية، لصالح مجموعة "IACC" القابضة، بغرض استغلالهما في تخزين وتداول الحاويات والبضائع العامة.

كما يستهدف توقيع العقد إنشاء وتطوير منطقة لوجستية في ذلك الموقع الاستراتيجي، الذي يجاور العديد من الموانئ البحرية والمناطق الصناعية في محافظة السويس، بحسب بيان من شركة "IACC" اليوم الثلاثاء.

وتمت مراسم التوقيع بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، بحضور المهندس محمد الأحول، الرئيس التنفيذي لمجموعة IACC القابضة، والمهندس محمد عبد العظيم الموافي مدير إدارة الأشغال مدير إدارة الأشغال بهيئة قناة السويس.

وأكدت مجموعة "IACC" القابضة أن الاتفاقية مع هيئة قناة السويس لإنشاء وتشغيل منطقة الخدمات اللوجستية الجديدة تأتي في إطار خطط التوسع التي تستهدفها المجموعة.

وتتضمن المنطقة العديد من الخدمات والأنشطة اللوجستية؛ منها مستودعات تخزين جمركية للبضائع، كما تتيح وسائل نقل متعددة لنقل البضائع عبر شبكة الطرق والمحاور البرية وخطوط السكك الحديدية وخطوط النقل البحري، التي يتيحها الموقع الاستراتيجي للمشروع، كما سيتم تقديم خدمات شحن ذات قيمة مضافة.

وبحسب المجموعة؛ فإن من أهم نتائج الاتفاقية مع هيئة قناة السويس إضافة مستودعات تخزين إجمالية للحاويات، تصل إلى أكثر من 36 ألف متر مربع مُقسمة إلى منطقتي تخزين متجاورتين على مستودع 29.2 ألف متر مربع و7.1 ألف متر مربع على التوالي.