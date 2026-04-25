أستاذ اقتصاد: اتفاقيات مبادلة العملات أداة للتحوط ودعم الاحتياطي النقدي

كتب : حسن مرسي

12:37 ص 25/04/2026

إبراهيم عشماوي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن اتفاقيات مبادلة العملات تعد أداة شائعة بين الدول لدعم الاحتياطي النقدي وتسهيل التجارة وتقليل مخاطر سعر الصرف.

وأضاف عشماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذه الاتفاقيات معمول بها بين الولايات المتحدة وعدد من الدول مثل كندا وأستراليا والبنك المركزي الأوروبي، موضحًا أن الإمارات اتخذت خطوة استباقية في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن الدولار مازال العملة الأقوى عالميًا، حيث يمثل 60% من الاحتياطيات النقدية العالمية، ويستحوذ على 88% من تداولات أسواق الصرف، فيما تتم 80% من التجارة الدولية بالدولار، وهو ما يعكس أهميته في النظام المالي العالمي.

وتابع أن الإمارات تهدف من هذه الخطوة إلى تعزيز احتياطياتها النقدية وضمان الاستقرار المالي، خاصة بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها نتيجة الحرب، معتبرًا أن هذه الإجراءات ليست استثنائية وإنما جزء من التحوط المالي.

وشدد عشماوي على أن مصر ليست بحاجة إلى مثل هذه الاتفاقيات في الوقت الحالي، إذ يبلغ الاحتياطي النقدي لديها 53 مليار دولار، إضافة إلى أن 20% من هذا الاحتياطي ذهب، وهو ما يعكس مؤشرات اقتصادية جيدة.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن رفع الفائدة بنسبة 1.25% في بنكي مصر والأهلي جاء لامتصاص فائض السيولة الذي ارتفع بنسبة 40% في فبراير 2025، ولضمان تقديم فائدة حقيقية للمودعين تتناسب مع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يوجه رسالة للسوق ويعزز الاستقرار النقدي.

