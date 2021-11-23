البورصة: غدًا بدء سريان عرض استحواذ تحالف الدار العقارية على سوديك

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، موعد سريان عرض الشراء المقدم من تحالف شركة الدار فنتشرز انترناشيونال هولدينجز، وشركة جاما فورج، للاستحواذ على أسهم شركة السادس من أكتوبر سوديك.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت أمس، الموافقة على عرض الشراء الإجباري، على أسهم سوديك.

وقالت البورصة، في بيان، إن العرض المقدم لشراء حتى عدد 320.577.631 سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المصدرة، سيكون بسعر 20 جنيهًا للسهم.

وستمتد فترة سريان العرض 10 أيام عمل تبدأ من جلسة غد الأربعاء، وحتى نهاية جلسة تداول 7 ديسمبر المقبل.

ويتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض، بحسب البيان.

وأوضح البيان، أنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة (OPR) وأن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وأشار االبيان، إلى أنه على جميع شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 7/12/2021 على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

كما سيكون على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "ويست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".