سعر الذهب اليوم الثلاثاء يهبط ببداية التعاملات.. والجرام يخسر 13 جنيهًا

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بشكل كبير، وانخفض سعر الجرام 13 جنيهًا، مقارنة بمستواه أمس الاثنين.

وكان سعر جرام الذهب هبط 4 جنيهات أمس الاثنين، لتصبح قيمة التراجع 17 جنيهًا للجرام حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 527 جنيهًا.

وانخفض عيار 18 إلى نحو 678 جنيهًا.

وهبط سعر عيار 21 إلى نحو 791 جنيهًا.

وتراجع عيار 24 إلى نحو 904 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6328 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.01% إلى 1804 دولارًا للأوقية، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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