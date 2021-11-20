وزيرة التعاون الدولي تلتقي مؤسس مجموعة أوراسيا لدعم ومساعدة المستثمرين

كتب-مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد إيان بريمر، مؤسس ورئيس مجموعة أوراسيا Eurasia Group، وأحد أبرز المفكرين السياسيين في أمريكا المعنيين السياسة الخارجية، والمخاطر العالمية، وشئون الدول في طور الانتقال السياسي، كما أنه محرر الشؤون الدولية في مجلة تايمز، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة الذي عُقد بسنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري.

وقال بيان صحفي اليوم السبت أن خلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، سبل التعاون مع مجموعة أوراسيا، التي تعمل على مساعدة المستثمرين وصناع القرار في مجال الأعمال على فهم المخاطر المحيطة بالاستثمارات، وفتح آفاق الفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية الناشئة والمتقدمة، فضلا عن تقديم استشارات إدارة الأعمال والشراكات الاستثمارية.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، محاور الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الدولة بتنفيذه خلال السبع سنوات الماضية والذي انعكس على دعم جهود تحقيق التنمية في العديد من المجالات وتحقيق طفرة في البنية التحتية للدولة لاسيما في مشروعات الطرق والنقل والطاقة المتجددة والمياه، موضحة أن الحكومة تمضي قدمًا في الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحقيق العديد من المحاور من بينها إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأشارت المشاط، إلى مساهمة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات القومية في مجال الطاقة المتجددة لاسيما عقب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في القطاع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، وغيرها من القطاعات، مؤكدة أن القطاع الخاص سيكون له دور قوي في دعم جهود الدولة للتحول الأخضر وتنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في المشروعات صديقة البيئة، فضلا عن تحقيق التكامل الإقليمي مع قارة أفريقيا والمنطقة العربية في مشروعات الطاقة والنقل.

يشار إلى أن مجموعة أوراسيا تأسست عام 1998، لمساعدة ودعم المستثمرين في اتخاذ القرار في مجال الأعمال وإتاحة الفرص في الأسواق الخارجية، وتمتلك مكاتب وفروع في أربع قارات على مستوى العالم، وتركز على مجالات الاستثمار والاعمال في البلدان المتقدمة والنامية.