المشاط تبحث مع وزير زراعة نيوزيلندا تعزيز التعاون الإنمائي مع أفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

بحث الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع هون داميان كونور وزير الزراعة والتجارة والمجتمعات الريفية النيوزيلندي، فرص التعاون المشترك بين مصر ونيوزيلاندا، وتوسيع نطاق الجهود المشتركة للتنمية المتبادلة في البلدين، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي يقام في سنغافورة خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، حيث شهد اللقاء حضور جو تيندال، المفوضة السامية النيوزيلندية لسنغافورة، ومستشار وزير الزراعة والتجارة.

واستعرضت المشاط، خلال اللقاء، الشراكات الدولية التي عقدتها وزارة التعاون الدولي مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز نظم الزراعة المستدامة في مصر وتنمية المجتمعات الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أنه من بين الأمثلة على هذه الشراكات المشروعات التي تنفذها الجهات المعنية في مصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لتحقيق التنمية الزراعية في عدد من قرى صعيد مصر، والتي نتج عنها زيادة دخول المزارعين ودمج المرأة في الأعمال الريفية، وتمكين الفتيات.

كما تطرق اللقاء إلى توسيع نطاق مجالات التعاون بين نيوزيلندا والدول الأفريقية من خلال مصر، باعتبارها بوابة لقارة أفريقيا، وإمكانية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في مصر وموقعها الاستراتيجي، فضلا عن الشراكات المنفذة بالفعل مع شركاء التنمية، لتعزيز التعاون الإنمائي النيوزيلندي مع قارة أفريقيا في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وتنمية المجتمعات الريفية.