إعلان

مصر للألومنيوم توقع اتفاقية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف طن

كتب : منال المصري

01:48 م 19/01/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

أوضحت شركة مصر للألومنيوم تفاصيل توقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية في مشروعين تابعين للشركة في إفصاح للبورصة اليوم.

وأشارت إلى أن المشروع الأول وهو " رفع الطاقة الإنتاجية بنحو 300 ألف طن " بإستثمارات تتراوح بين 800 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار " يوتم دراسته عن طريق الجهات المختصة ، والشركة ليس لديها أي بيانات رسمية .

أما المشروع الثاني وهو " إنتاج رقائق الفويل " والمقدر له تكلفة استثمارية كلية بنحو 70 مليون دولار فقد تم اعتماد مبلغ 1.4 مليار جنيه تعادل 30 مليون دولار مرحلة أولى" ضمن الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 وجارى دراسة العروض الفنية المقدمة من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة رقائق الألومنيوم.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة مصر للألومنيوم البورصة المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحداث نهائي كأس الأمم
رياضة عربية وعالمية

" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحداث نهائي كأس الأمم
خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام
زووم

خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام
شيري عادل تتصدر التريند لهذا السبب
زووم

شيري عادل تتصدر التريند لهذا السبب

15 % لجميع الوحدات.. زيادتان في الإيجار القديم خلال 2026
أخبار مصر

15 % لجميع الوحدات.. زيادتان في الإيجار القديم خلال 2026
جثث معلقة في بيت مهجور.. كيف نفذ المتهم بقتل أطفال المنوفية جريمته؟
أخبار المحافظات

جثث معلقة في بيت مهجور.. كيف نفذ المتهم بقتل أطفال المنوفية جريمته؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح