مصر للألومنيوم توقع اتفاقية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف طن

كتبت- منال المصري:

أوضحت شركة مصر للألومنيوم تفاصيل توقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية في مشروعين تابعين للشركة في إفصاح للبورصة اليوم.

وأشارت إلى أن المشروع الأول وهو " رفع الطاقة الإنتاجية بنحو 300 ألف طن " بإستثمارات تتراوح بين 800 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار " يوتم دراسته عن طريق الجهات المختصة ، والشركة ليس لديها أي بيانات رسمية .

أما المشروع الثاني وهو " إنتاج رقائق الفويل " والمقدر له تكلفة استثمارية كلية بنحو 70 مليون دولار فقد تم اعتماد مبلغ 1.4 مليار جنيه تعادل 30 مليون دولار مرحلة أولى" ضمن الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 وجارى دراسة العروض الفنية المقدمة من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة رقائق الألومنيوم.