المشاط تلتقي عضو المجموعة الشبابية المعنية بتغير المناخ ضمن أنشطتها بقمة جلاسجو

كتب- مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فلاديسلاف كايم، عضو المجموعة الاستشارية الشبابية المعنية بتغير المناخ والتابعة للأمين العام للأمم المتحدة، وذلك ضمن لقاءاتها وأنشطتها بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخي COP26 بجلاسجو بالمملكة المتحدة.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل مواجهة العالم لأزمة تغير المناخ غير المسبوقة، فإن الشباب لهم دور حيوي في مواجهة هذه الأزمة من خلال المشاركة في وضع السياسات وخلق التوعية المطلوبة حول مخاطر تغير المناخ، ونقل الرؤى ووجهات النظر للجهات المعنية، بحسب بيان صحفي اليوم السبت.

وقالت إن ذلك يتحقق من خلال التحالفات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني التي تستطيع من خلال تجمعاتها على مستوى قارة أفريقيا والعالم أن تدفع العمل المناخي وتعزز الجهود المشتركة للتغلب على تداعيات التغيرات المناخية، بحسب المشاط.

واستمعت المشاط إلى عضو المجموعة الاستشارية الشبابية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، حول أنشطة المجموعة وأهدافها،.

وهنأ كايم، وزيرة التعاون الدولي، عن نجاح مصر في الحصول على استضافة مؤتمر الأمم المتحد للمناخ في نسخته المقبلة بمدينة شرم الشيخ COP27، متطلعًا إلى المشاركة وتعزيز التواصل بشأن دعم العمل المناخي في مصر، ومؤكدًا على أهمية دور الشباب في الإعداد للقمة المقبلة في مصر.

كما تعرفت وزيرة التعاون الدولي، على التحالف الإفريقي للمناخ والذي يضم في عضويته أكثر من 1500 جمعية ومؤسسة من 40 دولة إفريقية ويقود المجتمع المدني الإفريقي في قضايا المناخ.