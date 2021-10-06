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البورصة تصعد للجلسة الثالثة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:00 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
البورصة تصعد للجلسة الثالثة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.99% إلى مستوى 10536 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.16%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 110.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 22.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 133.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس بنسبة طفيفة 0.05% إلى مستوى 10432 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

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