هل تأثر الطلب على الحديد بالسوق المحلي بعد ارتفاع سعره؟

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد خلال الأسبوع الماضي بالسوق المحلي بين 400 جنيه وألف جنيه للطن الواحد، بسبب ارتفاع الخامات بالبورصات العالمية.

ووفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، فإن سعر طن الحديد ارتفع خلال الفترة الحالية إلى مستويات لم تحدث منذ مدة كبيرة بالسوق المحلي.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حاليا بين 14900 و15500 جنيه، وسعر طن الحديد للمستهلك يتراوح بين 15400 و15700 جنيه، وفقا للزيني.

تأثر الطلب

وبحسب المهندس حسن المراكبي رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبي للصلب، فإن ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلي جاء نتيجة ارتفاع الخامات عالميا، مشيرا أن الخامات تمثل 80% من قيمة التكلفة الإجمالية للحديد، فبالتالي حدوث أي زيادة في الخام يتسبب في زيادة المنتج النهائي بالسوق المحلي.

وأضاف المراكبي، أن الطلب في سوق الحديد لم يتأثر بعد زيادة الأسعار الحالية.

وأوضح المراكبي، أن الطلب في سوق الحديد حاليًا أغلبه يعتمد على المشروعات القومية والكبيرة، وهذه المشروعات تدرس حالة السوق والكميات الموجودة به ويتضمن التعاقدات فيها أن أسعار حديد التسليح قابلة للزيادة عند حدوث زيادات بالبورصات العالمية.

وبحسب المراكبي، فإن الطلب على الحديد في السوق حاليًا كما هو لم يحدث به تغيير وتراجعات نتيجة الارتفاع.

ولكن رئيس شعبة مواد البناء، أحمد الزيني، يقول إن هناك زيادة الطلب على الحديد في الوقت الحالي من التجار والوكلاء بعد الزيادة الأخيرة للأسعار.

وذكر الزيني، أن التجار حاليا يطلبون كميات من المصانع لتخزينها خوفا من حدوث زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، ولكن المصانع لا تعطي للتجار كميات كبيرة في الوقت الحالي.

وأضاف أن هناك حالة من الترقب بين التجار خلال الفترة المقبلة وحتى بداية الشهر الجديد حتى الإعلان عن الأسعار في الشهر المقبل.

ويأمل متعاملون في سوق الحديد ألا يحدث ارتفاع في الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.