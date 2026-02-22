ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتب : ميريت نادي
السمك البلطي
ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأحد 22-2-2026، بينما انخفضت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 74 و78 جنيهًا، بزيادة 13 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.
أقرا أيضا:
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد