انخفضت أسعارالباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار، والكانتلوب، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد 22-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والبرتقال البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و8.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و26 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 18 و24 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 14 و22 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.