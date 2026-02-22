إعلان

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم الأحد

كتب : ميريت نادي

11:35 ص 22/02/2026

البورصة المصرية - أرشيفية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.11% عند مستوى 50103 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد.


لمزيد من التفاصيل أقرا أيضا:


البورصة تواصل الهبوط وتخسر أكثر من 2% اليوم.. ما الأسباب؟


وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.36%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.31%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.75% عند مستوى 52222 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

أقرا أيضا:
العرب يسجلون صافي مبيعات بنحو 300 مليون دولار في أذون الخزانة بأسبوع

انخفاض قيمة التداولات بالبورصة 0.22% إلى 542 مليار جنيه في أسبوع

مؤشرات البورصة أسهم البورصة البورصة المصرية

