انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.11% عند مستوى 50103 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد.



وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.36%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.31%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.75% عند مستوى 52222 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.



