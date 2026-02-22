هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم الأحد
كتب : ميريت نادي
البورصة المصرية - أرشيفية
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.11% عند مستوى 50103 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد.
وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.36%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.31%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.75% عند مستوى 52222 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.
