44 % زيادة في حجم صادرات الملابس الجاهزة خلال أول 8 أشهر من 2021

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع حجم صادرات الملابس الجاهزة 44% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب بيان المجلس التصديري للملابس، فإن حجم صادرات القطاع بلغ 1.2 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2021، مقابل 877 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

ووفقا للبيان، فإن صادرات شهر يونيو 2021 سجلت أعلى قيمة حتى الآن حيث بلغت 205 ملايين دولار مقابل 128 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وجاءت بعدها صدرات شهر أغسطس 2021 حيث بلغت 173 مليون دولار مقابل 125 مليون دولار، ثم جاءت بعدها صادرات شهر مارس بقيمة 167 مليون دولار مقابل 106 مليون دولار.

وقال البيان، إن صادرات الملابس للدول العربية ارتفعت بنسبة بلغت 265% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، تليها الصادرات إلى الدول الإفريقية بنسبة بلغت 69%، تليها الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 45%، تليها أوروبا بنسبة 15%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وجاءت أكبر الدولة المستوردة للملابس الجاهزة من مصر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 45%، ثم السعودية بنسبة 76%، ثم الإمارات بنسبة 623%.

وجاءت بعد ذلك إسبانيا بنسبة بلغت 38%، وكندا بنسبة 17%، وفقا للبيان.

وذكر البيان، أن صادرات مصر للملابس انخفضت خلال أول 8 أشهر من العام الحالي إلى تركيا بنسبة بلغت 18%، وإلى بلجيكا بنسبة 18%.