Masrawy logo white

44 % زيادة في حجم صادرات الملابس الجاهزة خلال أول 8 أشهر من 2021

11:41 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
44 % زيادة في حجم صادرات الملابس الجاهزة خلال أول 8 أشهر من 2021

صادرات الملابس الجاهزة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع حجم صادرات الملابس الجاهزة 44% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب بيان المجلس التصديري للملابس، فإن حجم صادرات القطاع بلغ 1.2 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2021، مقابل 877 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

ووفقا للبيان، فإن صادرات شهر يونيو 2021 سجلت أعلى قيمة حتى الآن حيث بلغت 205 ملايين دولار مقابل 128 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وجاءت بعدها صدرات شهر أغسطس 2021 حيث بلغت 173 مليون دولار مقابل 125 مليون دولار، ثم جاءت بعدها صادرات شهر مارس بقيمة 167 مليون دولار مقابل 106 مليون دولار.

وقال البيان، إن صادرات الملابس للدول العربية ارتفعت بنسبة بلغت 265% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، تليها الصادرات إلى الدول الإفريقية بنسبة بلغت 69%، تليها الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 45%، تليها أوروبا بنسبة 15%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وجاءت أكبر الدولة المستوردة للملابس الجاهزة من مصر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 45%، ثم السعودية بنسبة 76%، ثم الإمارات بنسبة 623%.

وجاءت بعد ذلك إسبانيا بنسبة بلغت 38%، وكندا بنسبة 17%، وفقا للبيان.

وذكر البيان، أن صادرات مصر للملابس انخفضت خلال أول 8 أشهر من العام الحالي إلى تركيا بنسبة بلغت 18%، وإلى بلجيكا بنسبة 18%.

صادرات الملابس الجاهزة المجلس التصديري للملابس الصادرات الملابس

الخبر التالى:

2.8 مليار جنيه حصيلة جمارك بورسعيد من الضرائب والرسوم في سبتمبر الماضي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
874

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

855

متعافون اليوم

317585

إجمالي الإصابات

17926

إجمالي الوفيات

268210

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:منع تعيينات وتخفيض بدل الاجتماعات.. الحكومة تعلن قرارات ترشيد الإنفاق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا