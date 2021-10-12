وزيرة التعاون الدولي تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع نظيرها اليمني

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، مع الدكتور واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر واليمن، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

ويزور الوزير اليمني القاهرة ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، حيث تناول الجانبان، خلال اللقاء، سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن اللقاء يأتي في ضوء سعي الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الدول العربية، واستمرارًا للمباحثات التي عقدتها الحكومتان المصرية واليمنية برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأكدت استعداد مصر لتقديم أي دعم ممكن للحكومة اليمنية، خاصة في مجال تأهيل وإعداد الكوادر اليمنية في المجالات المختلفة، انطلاقا من أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية بين البلدين، وحرص القيادة السياسية على تعميق التعاون مع اليمن الشقيق ودفع العلاقات في مختلف المجالات، ومساندته للتغلب على التحديات.

وأشارت المشاط إلى الخبرات المصرية المتراكمة وعمق العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي نتج عنها العديد من قصص النجاح لدعم مشروعات التنموية وجهود الدولة في مختلف المجالات.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تقوم وفقًا للدور المنوط بها بتعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف ومنظمات الأمم المتحدة لدفع جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأبدت الوزيرة استعداد وزارة التعاون الدولي، لنقل خبرات وتجارب مع شركاء التنمية متعددي الأطراف ومشاركة المعرفة مع دولة اليمن لدعم جهودها الهادفة لاستعادة الاستقرار وتحقيق التنمية.

وأعرب الوزير اليمني سعادته بزيارة رئيس الوزراء اليمني للقاهرة، ووجوده ضمن الوفد الوزاري المرافق له، وذلك لإتاحة مزيد من المناقشات بشأن الملفات المشتركة بين البلدين، متطلعًا لعقد شراكات هادفة تدفع آمال وطموحات الحكومة اليمنية لتعزيز التنمية.

وأبدى تطلعه للاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في مجال التعاون الإنمائي والعلاقات مع شركاء التنمية.

وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية من خلال اللجان العليا المشتركة التي تعد إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، وخلال عامي 2020 و2021 انعقد عدد من اللجان العليا المشتركة مع دول الأردن والعراق وجنوب السودان وليبيا، وفقا للبيان.