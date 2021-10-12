Masrawy logo white

أسعار الذهب العالمية تعاود الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:09 ص الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
أسعار الذهب العالمية تعاود الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب العالمية للارتفاع في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1759.9 دولار، بزيادة قدرها 5.9 دولار، في الساعة 2855 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب 1754.1 دولار بختام جلسة أمس.

أسعار الذهب سبائك الذهب أوقية الذهب

الخبر التالى:

ارتفاع البطاطس وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
846

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

313259

إجمالي الإصابات

17726

إجمالي الوفيات

264345

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أمطار على القاهرة والجيزة.. الأرصاد تعلن الطقس والظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا