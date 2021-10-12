أسعار الذهب العالمية تعاود الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب العالمية للارتفاع في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1759.9 دولار، بزيادة قدرها 5.9 دولار، في الساعة 2855 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب 1754.1 دولار بختام جلسة أمس.