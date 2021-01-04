قفزة كبيرة بأسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.. والجرام يصعد 13 جنيهًا

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين وارتفع الجرام 13 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 840 جنيهًا مقابل 827 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 720 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 سجل 960 جنيهًا، والجنيه الذهب 6720 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 1.68%، حيث صعد سعر الأوقية إلى نحو 31.81 دولار، لتسجل الأوقية 1930.4 دولار في تمام الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.