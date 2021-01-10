دعم المركزي للبورصة يقفز بالمؤشر الرئيسي 2.2% في منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في منتصف جلسة اليوم الأحد، بنسبة بلغت 2.28% إلى 110202 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.33%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.48%.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن إعلان عن أن البنك المركزي شراء أسهم من البورصة المصرية بقيمة 500 مليون جنيه، كان له المردود الإيجابي على جميع الأسهم والمؤشر الرئيسي، وخاصة سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسي.

وقال صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي في أوراق المراجعة الأولى لبرنامج مصر، إن البنك المركزي المصري اشترى أسهما من البورصة المصرية بقيمة 500 مليون جنيه، للحد من تداعيات فيروس كورونا على سوق المال.

وأضاف النمر، أن سهم التجاري الدولي من الأسهم التي استعادت مستوياتها اليوم ووصلت قيمة السهم إلى 60 جنيهًا مرة أخرى، بعد فترة من التراجع في قيمته من بعد استقالة رئيس البنك.

وصعد سهم التجاري الدولي اليوم بقيمة 60.9 جنيه، بنسبة صعود قدرها 2.99% في بداية جلسة اليوم.

وذكر النمر، أن تحرك البنك المركزي بتنفيذ تعليمات الرئيس والتوجه إلى ضخ جزء من الـ 20 مليار جنيه شيء إيجابي في صالح معظم أسهم المؤشر الرئيسي القيادة، مشيرا إلى أن هذا يعتبر صعودًا قويًا غير معتاد عليه خاصة خلال الفترة الأخيرة.

وكان المركزي المصري أعلن في مارس الماضي، ضخ 20 مليار جنيه في البورصة المصرية لدعمها من تداعيات فيروس كورونا، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة الجائحة.

وبحسب أوراق المراجعة الأولى لقرض مصر من صندوق النقد والذي أتاحها الخميس الماضي، فإن البنك استخدم 500 مليون جنيه من حزمة الـ 20 مليار جنيه المقررة لدعم البورصة.

صندوق النقد: "المركزي" اشترى أسهما بنصف مليار جنيه لدعم بورصة مصر بعد كورونا