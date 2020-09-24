رئيس الوزراء: سداد باقي متأخرات دعم الصادرات قبل نهاية 2020

كتب- مصطفى عيد:

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم سداد باقي مستحقات المصدرين المتأخرة لدى الحكومة ضمن برنامج دعم الصادرات وغلق هذا الملف قبل نهاية ديسمبر 2020.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع صندوق تنمية الصادرات على ألا تتجاوز مدة رد الأعباء للمصدرين 6 أشهر عن عملية التصدير.

وكانت الحكومة خصصت 7 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجاري لدعم الصادرات، وتم صرف 1.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين منها، بحسب ما قاله محمد معيط وزير المالية في وقت سابق من الشهر الحالي.