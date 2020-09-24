رئيس الوزراء: سداد باقي متأخرات دعم الصادرات قبل نهاية 2020
كتب- مصطفى عيد:
قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم سداد باقي مستحقات المصدرين المتأخرة لدى الحكومة ضمن برنامج دعم الصادرات وغلق هذا الملف قبل نهاية ديسمبر 2020.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع صندوق تنمية الصادرات على ألا تتجاوز مدة رد الأعباء للمصدرين 6 أشهر عن عملية التصدير.
وكانت الحكومة خصصت 7 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجاري لدعم الصادرات، وتم صرف 1.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين منها، بحسب ما قاله محمد معيط وزير المالية في وقت سابق من الشهر الحالي.
الخبر التالى:مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102375
عدد المصابين
-
91843
عدد المتعافين
-
5822
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
31455818
عدد المصابين
-
23068890
عدد المتعافين
-
968286
عدد الوفيات
إعلان