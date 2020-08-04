سعر الذهب العالمي يتخطى حاجز 2000 دولار لأول مرة في تاريخه

القاهرة- وكالات:

قفز سعر الذهب العالمي، ليتخطى ألفي دولار لأول مرة على الإطلاق، بحسب ما أظهرته بيانات وكالة بلومبرج.

وبلغ سعر الأوقية في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الفورية، 2006.1 دولار، مرتفعة بنسبة 1.47%، عن بداية جلسة اليوم.

كما تخطت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر حاجز ألفي دولار لتسجل رقمًا قياسيًا وترتفع لأول مرة عند 2017 دولارًا.