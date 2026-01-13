إعلان

64 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- ميريت نادي:

10:07 ص 13/01/2026

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13-1-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 58 و64 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و150 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأسماك اليوم استقرار أسعار الأسماك سعر كيلو البلطي أسعار المأكولات البحرية سوق العبور لتجارة الجملة سعر كيلو مكرونة سويسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص - سلوى عثمان تشكو ياسمين أحمد كامل مخرجة "أب ولكن" لنقيب المهن التمثيلية
زووم

خاص - سلوى عثمان تشكو ياسمين أحمد كامل مخرجة "أب ولكن" لنقيب المهن التمثيلية
أستراليا تطلب من رعاياها مغادرة إيران فورًا
شئون عربية و دولية

أستراليا تطلب من رعاياها مغادرة إيران فورًا
10 خطوات يجب اتباعها لقيادة السيارة في قلب الرمال والأتربة بأمان
نصائح

10 خطوات يجب اتباعها لقيادة السيارة في قلب الرمال والأتربة بأمان
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. أالأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

شديد البرودة و شبورة كثيفة.. أالأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون
تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد