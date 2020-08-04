بعد مستويات تاريخية.. 6 أرقام مهمة عن استهلاك وأسعار الذهب بمصر والعالم (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب محليا وعالميا مستويات تاريخية في الأيام الأخيرة، وهو ما تزامن مع صدور تقرير مجلس الذهب العالمي بشأن الطلب على الذهب أمس الأول الأحد.

واستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 877 جنيها، وسعر الجرام عيار 18 إلى 752 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 1002 جنيه، وسعر الجنيه الذهب إلى 7016 جنيها.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز الأرقام عن أسعار الذهب محليا وعالميا ونسب الزيادة فيها منذ بداية العام، وأيضا الطلب على الذهب محليا وعالميا ونسب التراجع فيها.