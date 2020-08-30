تقرير: مصر تواجه مخاطر متوسطة بشأن تأثر إيرادات السياحة بأزمة كورونا



كتب- مصطفى عيد:

قال تقرير لبنك الاستثمار الأوروبي، إن مصر والمغرب وتونس تواجه خطرا متوسطا فيما يتعلق بتأثر إيرادات السياحة بتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد مع اعتمادها على قطاع السياحة في توليد جزء من الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات النقد الأجنبي.

وأضاف البنك في تقرير عن مؤشر الضعف الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه في منطقة الجيران الشرقيين للبنك ووسط آسيا تقع الأردن ولبنان في المجموعة الأكثر عرضة للتأثر بالانكماش في السياحة.

وذكر التقرير أن البلدان التي يعتمد اقتصادها بشدة على السياحة تواجه مخاطر متزايدة، حيث أدى الوباء والقيود المفروضة على حركة الناس إلى القضاء على السياحة في العديد من البلدان، ومن المتوقع أن يؤدي الركود العالمي إلى تقليص عائدات السياحة لفترة طويلة بعد إزالة القيود.

وأشار إلى التحويلات من الخارج كانت مصدر دعم خلال الأزمات الاقتصادية السابقة لبعض الدول التي تعتمد على السياحة، لكن من المتوقع أن تنخفض الأموال المحولة إلى بلدان المنشأ بأكثر من 100 مليار دولار في عام 2020، وفقًا للبنك الدولي، مما يزيد من الضعف الاقتصادي للدول التي تعتمد على هذا الشكل من الإيرادات.

وبحسب جدول للبنك، تواجه مصر مخاطر عالية محتملة في 3 بنود فيما يتعلق بالتأثر بتداعيات فيروس كورونا وهي النظام الصحي والديموجرافي، واحتمالية حدوث تهاوي في التحويلات، وقوة القطاع المصرفي.

بينما تواجه مصر مخاطر متوسطة في مؤشر الضعف الاقتصادي بسبب كوفيد 19، وتراجع إيرادات السياحة، والتعرض لخروج تدفقات رأس المال الأجنبي، وتأثر الحيز المالي.

وتواجه مصر مخاطر ضعيفة فيما يتعلق بتأثر سلاسل القيمة العالمية، وأيضا الصادرات السلعية.

وكان تقرير لمؤسسة أوكسفورد بيزنس جروب للاستشارات الاقتصادية، صدر منذ نحو شهر، توقع أن تعاود السياحة في مصر النمو خلال العام المقبل.

وقال إن على الرغم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على السياحة في مصر في النصف الأول من العام الجاري إلا أنه من المتوقع أن تنمو السياحة في العام المقبل.

وبحسب تقرير أوكسفورد، فإن النمو في عدد السياح سيأتي مدفوعًا ببناء مطار العاصمة الإدارية الجديدة الذي سيدخل العمل في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع فتح طرق طيران جديدة تربط المنتجعات السياحية والمناطق الأثرية في البلاد، من أجل جذب المزيد من السياح بغرض الترفيه، الذين يبلغ إنفاقهم حوالي 86% من إجمالي إنفاق الزوار.

وتأثرت السياحة في مصر بشدة جراء قرارات إغلاق المطارات والسفر حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات مصر من السياحة حققت أقل مستوى خلال العامين الأخيرين في الربع الأول من عام 2020.

وبحسب بيان من البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من 2020 نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 11.4%.

ولكن مؤشرات في الفترة ظهرت تشير إلى حدوث بعض التعافي لقطاع السياحة منها وصول نحو 126 ألف سائح لـ 3 محافظات سياحية وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، منذ بداية الفتح التدريجي لحركة الطيران في يوليو الماضي، وحتى قبل الأسبوع الأخير من أغسطس.