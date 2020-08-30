البورصة تنهي تعاملات الأحد على انخفاض في مؤشرها الرئيسي

كتب- دينا خالد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% إلى مستوى 11434 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع.

وصعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 2.22%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.76%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم صافي بيع بقيمة 36.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، صافي شراء بنحو 32.5 مليون جنيه، و4.1 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.08%، إلى مستوى 11462 نقطة.