سيتي سكيب يعلن عن الموعد الجديد للمعرض بعد تأجيله بسبب كورونا
كتبت- منال المصري
أعلنت إنفورما ماركيتس، الشركة المنظمة لمعرض سيتي سكيب أن المعرض سيقام في مركز مصر الدولي للمعارض في القاهرة في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2020.
وكانت الشركة أجلت إقامة المعرض الذي كان مقررا في الفترة من 18 إلى 21 مارس الماضي بسبب الإجراءات المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال فارس خليل، مدير معرض سيتي سكيب في مصر: "تعكس توجهاتنا بإقامة نسخة المعرض لهذا العام ثقتنا بأداء سوق العقارات المصري وقدرته على استعادة نشاطه بالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة على العديد من القطاعات، و نستعد لاستئناف إقامة سيتي سكيب ونسعى من خلال النسخة الجديدة للمعرض إلى تعزيز هذه الثقة والمساعدة في تعزيز مفهوم الانفتاح على الأعمال من خلال المشاريع الجديدة وما تقدمه الجهات العارضة".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
96220
عدد المصابين
-
57858
عدد المتعافين
-
5124
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
21297048
عدد المصابين
-
14075982
عدد المتعافين
-
761576
عدد الوفيات
إعلان