تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و23 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و65 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 200 جنيه و 280 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، اليوم، ليتراوح بين 39 و45 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات، و 170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.