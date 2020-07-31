الذهب يعود للصعود في مصر وعيار 24 يتخطى ألف جنيه للجرام

كتبت – شيماء حفظي:

عاودت أسعار الذهب ارتفاعها في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما انخفضت أمس، تأثرًا بانخفاض أسعار المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 877 جنيها للجرام، مقابل 873 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 751 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو ألف واثنين جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7016 جنيهًا.