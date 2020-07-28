أسعار الحديد تتراجع بالأسواق.. والطن يصل إلى 9200 جنيه في المصنع

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحديد تراجعت بنحو 100 جنيه للطن، خلال الأسبوع الجاري بالمصانع.

وأرجع الزيني، تراجع الأسعار هذا الأسبوع نتيجة ضعف الطلب على الشراء الحديد بالأسواق، ووقف تراخيص البناء بالمدن الكبرى.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر قراراً وزارياً بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.

كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر.

ووفقا لقول الزيني، فإن سعر طن الحديد تراجع إلى ما بين 9100 و9200 جنيه مقابل 9200 و9300 جنيه، تسليم أرض المصنع.

ويصل متوسط سعر طن الحديد للمستهلك بالأسواق بين 9400 و9900 جنيه، بحسب الزيني.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وكانت أسعار الحديد انخفضت بمصانع الدرفلة، خلال الأسبوع الماضي، بنحو 100 جنيه للطن، وفقا لقول الزيني في وقت سابق لمصراوي.