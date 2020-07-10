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تراجع الطماطم والخيار وزيادة الكوسة.. أسعار الخضروات الجملة في أسبوع

11:29 ص الجمعة 10 يوليه 2020
تراجع الطماطم والخيار وزيادة الكوسة.. أسعار الخضروات الجملة في أسبوع

أسعار الخضروات

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار عدد من أصناف الخضروات مثل الطماطم والخيار البلدي والفلفل، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق العبور، لتجارة الجملة، بينما ارتفعت أسعار الكوسة والفاصوليا.

ووفقا للموقع الرسمي للسوق، تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بين 1.5 و 3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

بينما ارتفعت أسعار الكوسة اليوم الجمعة جنيهين مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح الكي بين 1.5 و5.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و3.8 جنيه.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و5.5 جنيه، بزيادة 2 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و 4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البامية 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 7 و 10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.

المشمش بين 7 جنيهات و 11 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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