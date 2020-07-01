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أبرز الرابحين والخاسرين ضمن أغنياء العالم في النصف الأول من 2020 (إنفوجرافيك)

05:01 م الأربعاء 01 يوليه 2020
أبرز الرابحين والخاسرين ضمن أغنياء العالم في النصف الأول من 2020 (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

شهد النصف الأول من العام الجاري تحركات قوية في ثروات عدد من أغنياء العالم، حيث قفزت ثروة الأمريكي جيف بيزوس أغنى شخص في العالم بنحو 50 مليار دولار دفعة واحدة مع استغلال شركته العملاقة أمازون لأزمة فيروس كورونا المستجد في زيادة أعمالها في التجارة الإلكترونية.

كما زادت ثروة الصيني كولين هوانج بنحو 24.9 مليار دولار بنسبة 127%، حيث يأتي ذلك أيضا بعد زيادة أعمال شركته "Pinduoduo" للتجارة الإلكترونية بشكل قوي.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز الرابحين والخاسرين بين أغنياء العالم في النصف الأول من عام 2020، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

أغنياء العالم جيف بيزوس فيروس كورونا كوفيد 19

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