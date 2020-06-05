البنك التجاري الدولي: 34 إصابة بكورونا بين الموظفين وشفاء 5 حالات

كتبت - منال المصري:

قال البنك التجاري الدوليCIB إن إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا بين موظفي البنك بلغ 34 حالة، تم شفاء 5 حالات من السابق إصابتهم.

وأشار البنك في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى وفاة اثنين من الموظفين جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويبلغ إجمالي الموظفين في البنك التجاري الدولي أكثر من 6900 موظف.

وقال البنك، أنه تم الابلاغ عن جميع الحالات حال اكتشافها لكل من وزارة الصحة والسكان والبنك المركزي المصري،وأنه بمجرد اكتشاف أي حالة، تنفذ تعليمات الفريق الإداري بإغلاق وتطهير وتعقيم المكان بالكامل وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف البنك، أنه يتم اتباع خطط إدارة الأزمات والتعامل مع انتشار الأوبئة الخاصة بالبنك، كما تم حصر جميع الموظفين الذين تعاملوا أواختلطوا مع أي حالة إيجابية ومنحهم إجازة فورية لمدة 14 يوما للقيام بإجراءات الحجر المنزلي المتعارف عليها، وكما تم بإبلاغ أي طرف خارجي بما في ذلك العملاء كلما امكن الذين قد يكونوا تعاملوا مع الحالة بشكل مباشر.

وقال إن كافة فروع البنك البالغ عددها 207 فرعًا وشبكة ماكينات الصراف الآلي التي تشمل 1046 ماكينة، تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء لحين إصدار أية اشعارات أخرى من البنك المركزي المصري.

وأوضح البنك أنه حرصًا منه على سلامة فريق العمل، تم اتخاذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها استحداث مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالنظافة، إلى جانب توعية موظفي البنك بأفضل ممارسات النظافة الشخصية المعمول بها عالميًا.

كما يتم إلزام جميع موظفي وعملاء البنك بارتداء قناع الوجه الطبي في حالة التواجد بأي من فروع البنك التجاري الدولي وذلك من يوم 11 من الشهر الماضي.

ويمكن لعملاء البنك إتمام جميع معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من المنزل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت البنكية أو عبر الحسابات الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال، بحسب البيان.