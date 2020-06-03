سيمنس للطاقة تقدم حلول توفير الكهرباء لمشروع توسعة مترو الأنفاق بالقاهرة

قالت شركة سيمنس للطاقة في بيان اليوم الأربعاء إن وردت باقة متكاملة من حلول الطاقة الكهربائية للخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة تتضمن مجموعة من أحدث التطبيقات التكنولوجية المُصممة للمشروع العملاق الذي يربط بين مدينة القاهرة، التي تٌعتبر واحدة من أكبر مدن الشرق الأوسط وأكثرها ازدحامًا، ومطار القاهرة الدولي.

وأضافت أن المشروع يجري تنفيذه بالتعاون بين شركة سيمنس للطاقة وشركائها المحليين في السوق المصري وعلى رأسهم، الهيئة القومية للأنفاق وشركة كولاس ريل وشركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة المقاولون العرب حيث تولّت شركة سيمنس للطاقة مسئولية تزويد الخط الثالث بالطاقة الكهربائية منذ البدء في إنشائه.

وستقوم سيمنس للطاقة في إطار هذا المشروع أيضاً بتزويد امتداد المرحلة الرابعة من هذا الخط بأحدث المفاتيح الكهربائية المعزولة باستخدام الغاز GIS والتي تتميز بموثوقيتها العالية وإمكانية عملها لمدة 25 عاماً متواصلة دون الحاجة لأي صيانة، بحسب البيان.

وبالإضافة إلى هذا ستقوم محطات المحولات التي ستوفرها الشركة بتوفير الكهرباء اللازمة لمحطات المترو على طول هذا الخط الجديد.

ويعتمد خط المترو الجديد على نظام التشغيل الآلي من سيمنس للطاقة SIMATIC جنباً إلى جنب مع التكنولوجيا الرقمية التي طورتها الشركة لتشغيل محطات المحولات بهدف تحسين مستوى التحكم والاعتمادية وتقليل تكاليف التشغيل. ويتضمن هذا النظام أيضاً معدات التشغيل الآلي والحماية والاتصالات لربط مركز تحكم الخط الثالث مع مركز التحكم الرئيسي لمترو أنفاق القاهرة بالكامل.

ولتعزيز الجانب الرقمي في المشروع، يتضمن نطاق عمل الشركة أيضا توفير محولات سيمنس الرقمية (Siemens Sensformer) التي تُتيح للمشغلين باقة واسعة من تطبيقات الحوسبة السحابية التي تعرض رسوماً إيضاحية للبيانات التي يتم تجميعها، بما يوفر نظرة عامة ومتكاملة لكافة الأصول الإنتاجية للطاقة بصورة لحظية.

وأشارت الشركة إلى أن 50% من محطات المحولات في مصر تعتمد على تكنولوجيا سيمنس، بما يساعد على تحسين استقرار ومعدلات استجابة الشبكة القومية للكهرباء في البلاد. بالإضافة لذلك، فقد تمكنت سيمنس عام 2018 من استكمال بناء أكبر ثلاث محطات غازية في العالم بنظام الدورة المركبة في مصر لإمداد منظومة الطاقة في البلاد بنحو 14.8 جيجاوات، كما أن 26% من قدرات توليد الطاقة في مصر اليوم تعتمد على تكنولوجيا الشركة، بالإضافة لاعتماد نسبة كبيرة من شبكات نقل وتوزيع الطاقة على تلك التكنولوجيا المتطورة.