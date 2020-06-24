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إجراءات العودة للحياة الطبيعية تقفز بالبورصة 2.6% خلال تعاملات الأربعاء

03:28 م الأربعاء 24 يونيو 2020
إجراءات العودة للحياة الطبيعية تقفز بالبورصة 2.6% خلال تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.55% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11039 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.58%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.95%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 116.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 94.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 21.7 مليون جنيه.

وقال سامح غريب، عضو جمعية المحللين الفنيين، إن الارتفاع القوي لمؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم يرجع إلى التأثير الإيجابي على الاقتصاد بعد الإعلان عن إجراءات الفتح التدريجي لكافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية بمصر والتي أقرتها الحكومة أمس.

وأضاف أنه أسهم في هذا الارتفاع أيضا إعلان مجموعة هيرمس القابضة وصندوق مصر السيادي السعي إلى الاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي.

كانت المجموعة المالية هيرميس القابضة، وصندوق مصر السيادي، أعلنا في بيان مشترك صباح اليوم الأربعاء، أنهما حصلا على موافقة البنك المركزي لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، وذلك بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك.

وسيتم هذا الاستحواذ في معظمه عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي وهو بنك الاستثمار القومي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.21% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10764 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

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