تحسن الجنيه.. الدولار يعود للانخفاض في البنوك خلال أسبوع
كتبت – شيماء حفظي:
عاود سعر الدولار التراجع في البنوك خلال الأسبوع الماضي، بعد قفز بنحو 34 قرشا في أول أسبوع بشهر يونيو.
وانخفض الدولار خلال الأسبوع قرشين، ليسجل أمس الخميس، 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع،
وقالت مصادر مصرفية لمصراوي، إن البنوك رصدت زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبي على البنوك خلال تعاملات الاثنين الماضي، وهو ما دفع سعر الدولار للتراجع إثر الإعلان عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي بالحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.
وأضافت المصادر أن هناك تدفقات متنوعة من ضمنها تدفقات ملحوظة للمستثمرين الأجانب في السوق المصري.
وأوضحت المصادر أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء الأسواق العالمية والأسواق الناشئة إلى جانب إتمام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف المصدر أن زيادة سعر الجنيه مقابل الدولار في تعاملات الأسبوع، مؤشر على اقتراب السوق لنقطة التوازن والاستقرار.
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