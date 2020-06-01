التضامن: صرف أكثر من 1.3 مليار جنيه في أول أيام صرف معاشات يونيو

زحام في أول أيام صرف المعاشات

كتبت- ياسمين سليم:

تصوير- محمود بكار:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها صرفت معاشات بقيمة 1.321 مليار جنيه اليوم الاثنين في أول أيام الصرف.

وبدأت وزارة التضامن صرف جميع المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي اليوم وكذلك الصرف لأصحاب المعاشات ممن يتقاضون ألف جنيه في أقل عبر مكاتب هيئة التأمينات والبريد.

وبحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم فإنه بلغ إجمالي حركات الصرف في اليوم الأول للصرف 1.266 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 1.321 مليار جنيه.

وقال البيان إن عملية صرف المعاشات في أول أيام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل كانت منتظمة.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 112 ألف حالة بقيمة إجمالية 93 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 662 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 823 مليون جنيه.

وصرف 492 ألف حالة معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 405 ملايين جنيه، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت تقسيم صرف المعاشات على أيام منعًا للزحام وبحسب قيمة المعاش.