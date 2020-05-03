أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد برنامج رامز جنون رسمي عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

المصرية للاتصالات تنشر منافذ لها بالميادين العامة للحد من الزحام في السنترالات

11:47 ص الأحد 03 مايو 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- علاء حجاج:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان اليوم الأحد، إنها بدأت تشغيل منافذ "ميني شوب" جديدة لتقديم خدماتها للعملاء في الشوارع الرئيسية والميادين العامة، للتيسير على العملاء وإتاحة الوصول لخدمات الشركة بسهولة، وتخفيف الضغط على السنترالات والفروع الرئيسية، لتقليل التزاحم وضمان سلامة العملاء في ظل إجراءات مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن وجود هذه المنافذ الجديدة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة سيسهل على العملاء الحصول على جميع منتجات وخدمات الشركة دون تحمل عبء الذهاب إلى مراكز المبيعات الرئيسية.

وتشمل المرحلة الأولى نحو 15 "ميني شوب" موزعة في عدد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد، وتستهدف الشركة إنشاء 40 "ميني شوب" جديد في جميع محافظات قبل نهاية عام 2020، بحسب البيان.

وقالت الشركة إنها صممت "الميني شوب" الجديد بحيث يستطيع العميل الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات من خدمات الموبايل والإنترنت والخط الأرضي، وكذلك خدمات ما بعد البيع من تحصيل فواتير الموبايل والخط الأرضي والإنترنت في أقل وقت وبأقل مجهود، كما تطبق الشركة في هذه المنافذ كافة إجراءاتها الاحترازية المطبقة في منافذ البيع الرئيسية لضمان سلامة العملاء في ظل مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

الشركة المصرية للاتصالات ميني شوب خدمة العملاء

الخبر التالى:

القصة الكاملة لمفاوضات مصر مع صندوق النقد من أجل قرض جديد (فيديوجرافيك)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان