المصرية للاتصالات تنشر منافذ لها بالميادين العامة للحد من الزحام في السنترالات

كتب- علاء حجاج:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان اليوم الأحد، إنها بدأت تشغيل منافذ "ميني شوب" جديدة لتقديم خدماتها للعملاء في الشوارع الرئيسية والميادين العامة، للتيسير على العملاء وإتاحة الوصول لخدمات الشركة بسهولة، وتخفيف الضغط على السنترالات والفروع الرئيسية، لتقليل التزاحم وضمان سلامة العملاء في ظل إجراءات مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن وجود هذه المنافذ الجديدة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة سيسهل على العملاء الحصول على جميع منتجات وخدمات الشركة دون تحمل عبء الذهاب إلى مراكز المبيعات الرئيسية.

وتشمل المرحلة الأولى نحو 15 "ميني شوب" موزعة في عدد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد، وتستهدف الشركة إنشاء 40 "ميني شوب" جديد في جميع محافظات قبل نهاية عام 2020، بحسب البيان.

وقالت الشركة إنها صممت "الميني شوب" الجديد بحيث يستطيع العميل الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات من خدمات الموبايل والإنترنت والخط الأرضي، وكذلك خدمات ما بعد البيع من تحصيل فواتير الموبايل والخط الأرضي والإنترنت في أقل وقت وبأقل مجهود، كما تطبق الشركة في هذه المنافذ كافة إجراءاتها الاحترازية المطبقة في منافذ البيع الرئيسية لضمان سلامة العملاء في ظل مواجهة مخاطر فيروس كورونا.