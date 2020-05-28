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المالية تؤجل عطاءات أذون وسندات خزانة للأسبوع المقبل بدلا من اليوم

02:44 م الخميس 28 مايو 2020
المالية تؤجل عطاءات أذون وسندات خزانة للأسبوع المقبل بدلا من اليوم

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

أجلت وزارة المالية عطاءات أذون وسندات الخزانة التي كان من المقرر أن تطرحها اليوم الخميس، إلى يومي الأحد والاثنين المقبلين، بسبب أن اليوم عطلة رسمية وهو آخر أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إنه تقرر أن يتم يوم الأحد المقبل طرح أذون خزانة أجل 182 يوما، وأجل 364 يوما، وأن يتم أيضا طرح سندات أجل 5 سنوات.

كما قررت الوزارة طرح أذون خزانة يوم الاثنين أجل 91 يوما، وأجل 273 يوما، وأيضا طرح سندات أجل 10 سنوات في ذات اليوم.

وزارة المالية سندات خزانة عيد الفطر

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