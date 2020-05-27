بنك التنمية الأفريقي يوافق على مساعدات الإغاثة الطارئة لمصر بقيمة 500 ألف دولار

كتبت- منال المصري:

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على منحة مساعدة طارئة بقيمة 500 ألف دولار لمصر لتقديم الإغاثة الغذائية للفئات الأكثر تضررا من فيروس كورونا.

وأشار البنك في بيان اليوم الأربعاء إلى أن التمويل يسعى لدعم استكمال الأنشطة الجارية للحكومة المصرية للتخفيف من آثار جائحة الفيروس على المصريين.

وستعطي المساعدة الطارئة الأولوية للتدخلات الحاسمة لضمان توفير الأمن الغذائي للجميع بعد تفشي الوباء، الذي ترك الملايين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم، بحسب البيان.

وأشار البنك إلى أنه منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن COVID-19 جائحة عالمية في 11 مارس 2020، هناك حاليًا أكثر من 118 ألف حالة مؤكدة في جميع أنحاء القارة الأفريقية. ومصر هي واحدة من أكثر البلدان تضررا في أفريقيا، مع وجود 17900 حالة مؤكدة حتى الآن.

وأضاف أنه على الرغم من النمو الاقتصادي القوي في مصر، من المتوقع أن يضر الوباء بشكل خاص بالقطاع غير الرسمي، الذي يوفر سبل العيش لغالبية الفقراء والضعفاء.



وأوضح البنك أن خطة عمل الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا تهدف للحفاظ على المكاسب التي حققها الاقتصاد المصري، والتي استقرت مؤخرًا، وخصصت 100 مليار جنيه (حوالي 6.6 مليار دولار) في حزمة تمويل للمساعدة في مكافحة انتشار COVID-19 والتمويل علاج أو معاملة.

كما أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة إجراءات للتخفيف من آثار الوباء. وتشمل صرف منحة 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة الذين توقفت مصادر رزقهم ولا يتلقون أي شكل آخر من أشكال الدعم بسبب كورونا.