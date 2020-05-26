تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في ثالث أيام عيد الفطر

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضر والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، ثالث أيام عيد الفطر، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و 2.75 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين جنيه و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيه و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

البامية 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 3 جنيهات و11 جنيها.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 3 و7 جنيهات.

المشمش بين 7 و10 جنيهات.