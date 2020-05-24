الصين تتوقع تحسن الاستهلاك في مايو مع تشجيع التجارة الإلكترونية

القاهرة- وكالات:

قالت هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية اليوم الأحد إن الاستهلاك الصيني سيظهر بوادر تحسن في مايو الجاري في ظل تشجيع قنوات جديدة مثل التجارة الإلكترونية.

تضرر الاستهلاك بشدة من جراء فيروس كورونا المستجد، لكن بيانات في ابريل نيسان أظهرت استقرار فرص نمو الاستهلاك في ظل السيطرة على الوباء، حسبما ذكر نينغ جي تشه، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في تصريحات للصحفيين.