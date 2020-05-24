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الصين تتوقع تحسن الاستهلاك في مايو مع تشجيع التجارة الإلكترونية

11:02 ص الأحد 24 مايو 2020
الصين تتوقع تحسن الاستهلاك في مايو مع تشجيع التجارة الإلكترونية

التجارة الإلكترونية

القاهرة- وكالات:

قالت هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية اليوم الأحد إن الاستهلاك الصيني سيظهر بوادر تحسن في مايو الجاري في ظل تشجيع قنوات جديدة مثل التجارة الإلكترونية.

تضرر الاستهلاك بشدة من جراء فيروس كورونا المستجد، لكن بيانات في ابريل نيسان أظهرت استقرار فرص نمو الاستهلاك في ظل السيطرة على الوباء، حسبما ذكر نينغ جي تشه، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في تصريحات للصحفيين.

التجارة الإلكترونية الصين هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية

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الصين تتوقع تحسن الاستهلاك في مايو مع تشجيع التجارة الإلكترونية

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