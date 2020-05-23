البترول: حفر 10 آبار استكشافية للغاز الطبيعي باستثمارات 314 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول إنه تم الانتهاء من حفر 10 آبار استكشافية للغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل الماضيين بإجمالي استثمارات 314 مليون دولار.

وأضاف الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت أن الوزير، طارق الملا، تلقى تقريرًا من المهندس أسامة البقلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لمتابعة مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل الماضيين.

وبحسب البيان فإن الشركة وقعت 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي وجاري الانتهاء من إجراءات توقيع إتفاقيتين خلال هذه الفترة.

وقال البيان إن إجمالي الاستثمارات لهذه الاتفاقيات يبلغ كحد أدنى حوالي 975 مليون ومنح توقيع 46 مليون دولار، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على ٧ اتفاقيات أخرى جديدة بإجمالي استثمارات 690 مليون دولار ومنح توقيع 19 مليون دولار.

ووفقًا للبيان فإنه مجال الإنتاج بلغ متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز الطبيعي نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا.

وبحسب البيان فإنه تم تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب أبو النجا وفارسكور، واستكمال 4 مشروعات أخرى هي المرحلة التانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق والمرحلة التاسعة ب بمنطقة البرلس غرب الدلتا بإجمالي 28 بئرا على الإنتاج، بالإضافة إلى وضع 13 بئرا تنمويا على الإنتاج.

وقال البيان إن "إيجاس" مستمرة في تأمين كافة احتياجات القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى بالسوق المحلي وفي مقدمتها قطاع الكهرباء الذي يمثل استهلاكه حوالي 60.3% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز مثل الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته حوالي 39.7%.

وبحسب البيان فإن خلال أول 10 شهور في العام المالي الجاري نجحت الوزارة في توصيل الغاز الطبيعي إلى 936 ألف وحدة سكنية على مستوي الجمهورية خلال تلك الفترة بالرغم من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجة مواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما أوصلت الغاز إلى 48 منشآة صناعية و 163 منشآة تجارية بالإضافة إلى تحويل 39 ألف سيارة لاستخدام الغاز كوقود وإنشاء 9 محطات لتموين السيارات بالغاز.

ونقل البيان عن طارق الملا قوله إن استراتيجية الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأربع الأخيرة حققت أهدافها بنجاح، مشيرًا إلى أن زيادة في ضخ استثمارات الشركات العالمية في مصر وسرعة وضع حقول الغاز الطبيعي بالمياه العميقة على الإنتاج بمعدلات زمنية قياسية وتحقيق أعلى معدلات إنتاج للغاز الطبيعى في تاريخ مصر واكتفاء ذاتيا من الغاز وعودة للتصدير.

وقال إن الوزارة بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية تضع نصب أعينها خلال المرحلة الحالية توفير إمدادات الغاز للمساهمة في تنمية صناعات القيمة المضافة محليا.