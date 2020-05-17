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شركات المحمول توجه عملائها بارتداء الكمامة قبل دخول الفروع

10:48 ص الأحد 17 مايو 2020
شركات المحمول توجه عملائها بارتداء الكمامة قبل دخول الفروع

ارتداء الكمامة

كتب- علاء حجاج:

وجهت شركات المحمول عملائها نحو ضرورة ارتداء الكمامات قبل الدخول لفروع الشركة وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وطلبت شركة فودافون من خلال تعليمات ورقية تم تعليقها بالفروع من عملائها ارتداء الكمامة قبل الدخول للفرع، فيما شددت شركتا أورنج واتصالات على العملاء بارتداء الكمامة، عبر موظفيها بالفروع ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت شركات المحمول قد اتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وتفشي جائحة كورونا، حيث تم منع التكدس داخل الفروع وتوفير الاستراحات أمام الأفرع بمسافات آمنة بين العملاء، بحيث لا يدخل الفرع إلا العميل الذي يحصل على الخدمة.

كما أتاحت الشركات فتح وتشغيل خدمة تحويل الأموال عبر المحمول من المنزل عن طريق ارسال صورة البطاقة الشخصية لتقليل من فرص ازدحام الفروع.

وكانت الحكومة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، منها فرض حظر تجول جزئي يوميا، وإلزام المحال بالاغلاق في تمام الساعة الخامسة مساء كل يوم.

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