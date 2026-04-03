سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

05:37 م 03/04/2026

واصل سعر الذهب اليوم في مصر الارتفاع بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 3-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4780 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6145 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7170 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8194 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57360 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81940 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254833 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 409700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.72% إلى نحو 4676 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
حوادث وقضايا

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة