جهاز الاتصالات يكشف تفاصيل شكاوى عملاء خدمات الاتصالات في مصر

كتب- علاء حجاج :

تلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 52 ألف شكوى من مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، وتنوعت الشكاوى ما بين شكاوى من خدمات المحمول والإنترنت والهاتف الثابت، وتم حل نحو 97% من هذه المشاكل بحسب تقرير تنظيم الاتصالات.

وتباينت أنواع شكاوى العملاء من خدمات الاتصالات وفقا لتقرير الجهاز.

ففي خدمات الإنترنت الثابت بلغت نسبة الشكاوى المتعلقة بجودة الخدمة نحو 31% من الشكاوى البالغة 23.3 ألف شكوى، فيما بلغت نسبة الشكاوى المتعلقة بانقطاع الخدمة نحو 22% من إجمالي الشكاوى المتعلقة بالإنترنت الثابت، و 20% من الشكاوى متعلقة بصعوبة الاشتراك في الخدمة، و10% من الشكاوى خاصة بصعوبة الانتقال بين المشغلين، بينما بلغت نسبة الشكاوى الخاصة بعدم الرضا عن خدمة العملاء وعدم وضوح العروض التسويقية 4% لكل منهما.

أما بالنسبة لشكاوى خدمات المحمول، فقد بلغت 16.2 ألف شكوى، جاءت 43% من هذه الشكاوى بسبب صعوبة نقل الرقم بين المشغلين، فيما بلغت نسبة الشكاوى الخاصة بالاستهلاك نحو 18%، و13% بسبب جودة الخدمة، و8% بسبب إيقاف الخط لعدم وجود بيانات، و6% من الشكاوى متعلقة بإشراك العملاء في خدمات دون رغبتهم، و4% من الشكاوى متعلقة بمحفظة الأموال الافتراضية، و3% خاصة بملكية الخط.