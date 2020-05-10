تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 10-5-2020

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 745 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 639 جنيها، وعيار 24 إلى نحو 851 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5960 جنيها.

واليوم عطلة رسمية في بورصات الذهب العالمية.