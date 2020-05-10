تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 10-5-2020
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 745 جنيها، وهو نفس سعر أمس.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 639 جنيها، وعيار 24 إلى نحو 851 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5960 جنيها.
واليوم عطلة رسمية في بورصات الذهب العالمية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
8964
عدد المصابين
-
2002
عدد المتعافين
-
514
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4122885
عدد المصابين
-
1451573
عدد المتعافين
-
280877
عدد الوفيات
إعلان